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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fahndung nach vermisster 14-Jähriger erfolgreich - Das Mädchen wurde wohlbehalten aufgefunden -#polsiwi

Hilchenbach / Siegen (ots)

Am gestrigen Tag hat die Polizei Siegen-Wittgenstein eine Fahndung nach einem vermissten 14-jährigen Mädchen veröffentlicht. https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/presse/polizei-fahndet-nach-vermisster-14-jaehrigen-und-bitten-die-bevoelkerung-um-mithilfe

Die vermisste 14-Jährige konnte gestern Abend (06. Mai) im Rahmen von Ermittlungen an einer Bushaltestelle in Wohnortnähe angetroffen und im Anschluss wohlbehalten an die Eltern übergeben werden.

Ein eingegangener Hinweis führte die Ermittler schließlich zu der Bushaltestelle. Die vorangegangenen Suchmaßnahmen, auch unter Einbeziehung von Mantrailern (Suchhunden), verlief bis dahin ergebnislos.

Die Polizei bedankt sich für das vielfache Teilen der Fahndung in den sozialen Medien sowie für die Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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