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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vollsperrung der Bundesstraße B480 aufgrund aktuellem Verkehrsunfall -#polsiwi

Bad Berleburg-Raumland (ots)

Derzeit ist die Bundesstraße B 480 zwischen Bad Berleburg (Einmündung Ederstraße/Limburgstraße) und dem Ortsteil Raumland (Einmündung B480/L553) aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls gesperrt.

Am heutigen frühen Mittwochnachmittag (06. April) kam es zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Eine 39-jährige Audi-Fahrerin war gegen 13:00 Uhr auf der B 480 in Fahrtrichtung Bad Berleburg unterwegs. Hierbei kam sie langsam von ihrer Fahrspur nach links ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kam ihr ein 62-jähriger Ford-Fahrer entgegen. Der 62-Jährige betätigte noch die Lichthupe, konnte aber die Kollision nicht verhindern. Infolge des Unfalls kamen der 62-Jährige sowie seine Beifahrerin nicht mehr selbständig aus dem Pkw heraus. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte die Beiden mit technischem Gerät befreien. Glücklicherweise erlitten die beiden Ford-Insassen nach bisherigem Kenntnisstand nur leichte Verletzungen. Die 39-jährige Audi-Fahrerin gilt als schwerverletzt. Möglicherweise geriet sie aufgrund gesundheitlicher Probleme in den Gegenverkehr.

Derzeit findet noch die Bergung der total beschädigten Fahrzeuge sowie die Unfallaufnahme statt. Die Polizei hat daher die Bundesstraße zurzeit noch in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Sachschaden dürfte bei mindestens 60.000 Euro liegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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