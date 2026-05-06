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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei fahndet nach vermisster 14-Jährigen und bitten die Bevölkerung um Mithilfe -#polsiwi

Hilchenbach / Siegen (ots)

Gegen Mitternacht des heutigen Mittwochs (06.05.) erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass die 14-Jährige nicht wie vereinbart zu Hause in Hilchenbach ankam.

Sie wurde letztmalig von einer Freundin am gestrigen Tag, gegen 20:24 Uhr am Busbahnhof in Siegen gesehen. Von dort aus wollte sie um 20:46 Uhr mit der Buslinie R 10 nach Hilchenbach zu ihrer Mutter fahren. Dort kam die Minderjährige nicht an.

Seitdem sucht die Polizei nach dem Mädchen. Trotz Aufsuchens mehrerer möglicher Anlaufstellen verlief die Suche bislang erfolglos.

Daher bittet die Polizei nun um Mithilfe der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem vermissten Mädchen machen?

Die 14-Jährige wird wie folgt beschrieben:

   - Ca. 160 cm groß
   - Kräftigere Figur (nicht dick)
   - Schwarze lange Haare
   - Blaugrüne Auge

Zum Zeitpunkt des Verschwindens war sie mit einer weißen Jogginghose mit dunklen Streifen an der Seite und einem schwarzen Pullover bekleidet.

Ein Bild der Vermissten kann über den nachfolgenden Link eingesehen werden. https://polizei.nrw/fahndung/203004

Hinweise nimmt die Polizei über den Polizeinotruf 110 oder der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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