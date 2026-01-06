Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nächtliche Autofahrt endet in Gewahrsam - #polsiwi

Siegen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (06.01.2026) ist es beinahe zu einem Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem Mercedes gekommen. Außerdem bedrohte der Mercedes-Fahrer die eingesetzten Beamten und leistete Widerstand.

Gegen 01:40 Uhr war ein Rettungswagen von Wilnsdorf nach Siegen unterwegs. Auf der Hauptstraße in Kaan-Marienborn, kurz hinter der Einmündung nach Niederdielfen, kam dem Rettungswagen ein weißer Mercedes auf derselben Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Rettungswagen ausweichen. Der Mercedes fuhr unbeirrt weiter.

Der Rettungswagen drehte anschließend. Wenige Meter weiter stellte die RTW-Besatzung den Mercedes am Fahrbahnrand abgestellt fest. Die Rettungssanitäter sprachen den Fahrer, welcher das Fahrzeug gerade verlassen hatte, an. Dieser reagierte verbal aggressiv. Er schnappte seine Jacke und ging über den Fußweg Richtung Feuersbach davon.

Die zuvor alarmierten Polizeibeamten trafen den Fahrer am Abstellort daher nicht mehr an. Bei der Inaugenscheinnahme der Fahrzeuge stellten sie jedoch schnell fest, dass beide Fahrzeuge unbeschädigt waren.

Eine weitere Streifenwagenbesatzung begab sich direkt in die Fahndung. Sie konnten den flüchtigen 30-jährigen Mann im Bereich der "Käner Straße" antreffen.

Im Rahmen der vor Ort durchgeführten Kontrolle verhielt sich der Mann auch gegenüber den Polizisten aggressiv. Es ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte der Mercedes-Fahrer.

Zwecks Blutprobenentnahme brachten die Beamten den 30-Jährigen zur Polizeiwache nach Siegen. Während der Fahrt verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv.

Auch während der Blutentnahme durch einen verständigten Arzt wehrte sich der junge Mann vehement. Er leistete Widerstand und bedrohte die Beamten.

Nach der Blutentnahme verbrachte der 30-Jährige die Nacht in Gewahrsam.

Gegen ihn ermittelt nun das Siegener Verkehrskommissariat.

