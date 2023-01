Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher landet nach Widerstand im Gewahrsam - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Ein 27-Jähriger hat am frühen Donnerstagmorgen (19.01.2023) in Bad Berleburg Widerstand geleistet und ist anschließend im Polizeigewahrsam gelandet.

Zuvor hatte es in der Straße "Am Baumrain" einen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gegeben. Im Rahmen der Fahndung trafen die eingesetzten Polizeibeamten einen Mann an, auf den die Beschreibung eines Zeugen zutraf. Im Rahmen seiner Durchsuchung zur Personalienfeststellung beleidigte er die Polizisten und leistete Widerstand. Der 27-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass der Mann für den Einbruch verantwortlich ist.

