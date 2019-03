Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Rollstuhlfahrerin gestürzt

Siegen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (21.03.2019) ist es zu einem tragischen Unfall in der Siegener Innenstadt gekommen. Eine 80-jährige Rollstuhlfahrerin befuhr den Gehweg entlang der Brüder-Busch-Straße von der Hindenburgstraße kommend in Richtung Stadtzentrum. Im oberen Bereich der Treppenanlage am Siegufer geriet sie in Schräglage und stürzte die Stufen herab. Bei dem Unglück erlitt sie schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

