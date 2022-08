Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Jugendlicher schlägt auf Busfahrer ein

Lohmar (ots)

Am Samstagabend (13.08.2022) wurde ein 44-jähriger Busfahrer aus Lohmar mehrfach ins Gesicht geschlagen.

Gegen 20:45 Uhr hielt der 44-Jährige mit dem Bus an der Haltestelle in der Lendersbergstraße in Siegburg. Dabei beobachtete er eine Gruppe von jugendlichen Personen, die am hinteren Teil des Busses standen. Eine Person aus der Gruppe sprühte plötzlich ein Graffiti an den Bus. Daraufhin lief der Busfahrer hinaus, um den Jugendlichen festzuhalten und die Polizei zu alarmieren. Dies bekam ein weiterer Jugendlicher, der sich ebenfalls im Bereich der Bushaltestelle aufhielt, mit und lief zu dem Festgehaltenen, um ihm zu helfen. Sofort schlug er dem Busfahrer mehrfach ins Gesicht. Dadurch konnte sich der bislang festgehaltene Jugendliche lösen. Beide liefen davon.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Der Täter, der den Bus besprühte, ist männlich und wird im Alter von 11 bis 12 Jahren geschätzt. Er ist etwa 140 cm groß und trug ein blaues T-Shirt mit einem Blumenmuster und eine kurze graue Hose.

Der andere Täter ist etwa 17 Jahre alt. Er ist ebenfalls männlich, circa 170 cm groß und trug einen schwarzen Pullover und eine Jeanshose.

Wer kann Angaben zu den beiden Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell