POL-SU: Drei Mal keinen Führerschein - vier Roller sichergestellt

Eitorf (ots) - In der Nacht zu Sonntag, 15.05.2022, zwischen 01:00 Uhr und 05:00 Uhr wurde in eine Lagerhalle eines Tabakgroßhändlers an der Straße "Im Auel" in Eitorf eingebrochen. Die Täter durchbrachen die Betonwand und gelangten so in den Lagerraum. Vor der Einstiegsstelle platzierten sie eine Bio-Tonne und einen Müllcontainer, mutmaßlich um nicht gesehen zu werden. Aus der Lagerhalle entwendeten sie circa 700 ...

