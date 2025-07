Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebe bei Einbruch gestört

Olpe (ots)

In Thieringhausen kam es am 29. Juli gegen 19.20 Uhr zu einem Einbruch in der Straße "Auf der Ennert". Die Täter waren in ein Wohnhaus eingedrungen. Beim Abtransport der Tatbeute per Sackkarre wurden sie allerdings von einer Zeugin angesprochen und ergriffen daraufhin die Flucht. Die Zeugin gab an, dass es sich um zwei dunkelhaarige Männer gehandelt haben soll.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

