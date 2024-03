Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe

Finnentrop (ots)

Ermittlungsstand zum Industriebrand in Finnentrop-Fehrenbracht am 23.02.2024

Am Freitag (23.02.2024) kam es zu einem Industriebrand in der Ortschaft Fehrenbracht. Ein gewerblich genutzter Gebäudekomplex brannte komplett nieder. Durch das Feuer entstand ein Gesamtschaden im unteren siebenstelligen Eurobereich. Während der letzten Woche konzentrierten sich die Ermittlungen der Kriminalpolizei vornehmlich auf die Spurensicherung vor Ort. Gemeinsam mit einem Brandursachensachverständigen wurde der Brandort untersucht. Auf Grund des großflächigen Schadensbildes nahm die sorgfältige Sicherung der Spuren einen größeren Zeitumfang in Anspruch. Die gesicherten Spuren werden nun u.a. labortechnisch untersucht. Mit einem Ergebnis der Auswertung ist frühestens in einigen Wochen zu rechnen. Bis dahin können keine Angaben zur Brandursache gemacht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell