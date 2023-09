Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht - Flüchtige Personen gefunden und gefasst!

Carlsberg (ots)

Am 22.09.23, gegen 23:30 Uhr, hörte eine 68-Jährige Frau vor ihrem Anwesen in der Straße Am Talhaus einen lauten Knall. Sie ging dem Geräusch nach und erkannte, dass jemand gegen das geparkte Auto ihres Enkels gefahren war. Kurz darauf konnte sie beobachten, wie das Fahrzeug zur Unfallstelle zurückkehrte, ein Mann ausstieg und Fahrzeugteile von der Straße aufsammelte. Sie merkte sich den Mann sowie das Kennzeichen des Fahrzeugs. Anschließend verständigte sie über Notruf die Polizei. Das flüchtige Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung auf einem Waldparkplatz im Bereich des Rahnenhofs festgestellt werden. In unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug befand sich der von der Mitteilerin beschriebene Mann. Bei der Durchsuchung der Person und des Fahrzeuges konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Während der Durchsuchung konnte im angrenzenden Wald ein weiterer Mann wahrgenommen werden. Dieser ergriff auf Ansprache unmittelbar die Flucht, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gefasst werden. Bei ihm konnte ein Atemalkoholwert von 2,19 Promille festgesellt werden.

Da vor Ort nicht geklärt werden konnte, wer zum Unfallzeitpunkt Fahrer des Fahrzeuges war, wurden beide Personen zur Polizeiinspektion Grünstadt verbracht. Dort wurde beiden Personen eine Blutprobe zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit entnommen.

Gegen die zwei Männer wurden Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Fall Sie Hinweise zur Tat oder zum Tathergang haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt.

