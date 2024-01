POL-OE: Pressemitteilung des Zollfahndungsamtes Essen

Lennestadt (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag (16. Januar) gegen 19:00 Uhr auf der Elsper Straße in Trockenbrück. Am Unfallort trafen die Beamten eine 30-jährige Autofahrerin mit ihrer Beifahrerin an. Sie gab an, dass ihr zuvor ein unbekannter Audifahrer aufgefahren sei. Anschließend hielten beide Unfallparteien an, jedoch sammelte der Unfallverursacher "nur" sein abgefallenes Kennzeichen ein und ...

