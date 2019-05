Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Trickbetrüger am Werk

Finnentrop (ots)

Drei unbekannte Betrüger erschlichen sich am Montagnachmittag in einer Bäckereifiliale in der Bamenohler Straße Bargeld in Höhe von 100 Euro. Die Täter gaben der Angestellten vor, Backwaren kaufen zu wollen und bezahlten mit einem 200-Euro-Schein. Beim Wechselvorgang täuschten sie die Verkäuferin auf geschickte Weise. Erst als die Täter das Geschäft verlassen hatten, wurde die Verkäuferin skeptisch und kontrollierte die Kasse. Dabei stellte sie fest, dass sich die Täter die 100 Euro ergaunert hatten.

