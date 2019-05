Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Geldinstitut

Finnentrop (ots)

In der Nacht auf Montag brachen unbekannte Täter in eine Bankfiliale in der Bamenohler Straße in Finnentrop-Bamenohl ein und entwendeten Geldkassetten mit Bargeld. Die Einbrecher verschafften sich durch ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten der Bank. Im Gebäude gelangten sie mit Hilfe brachialer Gewalt zu den Räumen mit den Geldautomaten. Dort konnten sie einen Geldtresor öffnen und die darin befindlichen Geldkassetten mit Bargeld in noch unbekannter Höhe entwenden. Die Täter entkamen anschließend unerkannt, Hinweise liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag im Tatortbereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Olpe unter Telefon 02761/92690 in Verbindung zu setzen.

