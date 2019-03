Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Entwendeter Hospizbus in Niedersachsen gesehen

Der am vergangenen Montag als gestohlen gemeldete Mercedes Sprinter des Kinderhospizvereins (siehe Pressebericht vom 12.3.2019) wurde von einer Zeugin fahrenderweise in Nienburg (Niedersachsen) gesehen. Die dortigen Behörden wurden darüber informiert. Die ermittelnden Beamten der KPB Olpe teilen mit, dass sich der Tatzeitraum näher eingrenzen lässt: Der Sprinter wurde in der Zeit zwischen dem 28.2. und dem 7.3.2019 entwendet. Die weiteren Ermittlungen dauern an, es wird weiter um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02761-9269-0 gebeten.

