Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kindergärten von Einbrechern aufgesucht

Finnentrop/Lennestadt (ots)

In der Nacht auf Donnerstag stiegen unbekannte Täter in den Kindergarten Arche Noah im Max-Planck-Ring in Finnentrop ein. Die Täter gelangten über ein eingeschlagenes Fenster in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten sämtliche Räume, bis sie auf einen Tresor stießen, den sie mit einem Trennschneider gewaltsam öffnen konnten. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme durch die eingesetzten Polizeibeamten noch nicht geklärt werden. Die Täter hinterließen zumindest Schäden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Nicht nur in Finnentrop, sondern auch in Lennestadt schlugen in der Nacht auf Donnerstag Einbrecher in einem Kindergarten zu. Ebenfalls unbekannte Täter brachen in die Räumlichkeiten des St.-Marien-Kindergartens in Altenhundem ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Sie stiegen über das geöffnete Fenster in das Gebäude ein und durchwühlten hier sämtliche Räume. Sie ließen vier neuwertige Laptops sowie eine Bohrmaschine und eine kleine Menge Bargeld im Gesamtwert von ca. 2.500 Euro mitgehen. Darüber hinaus richteten sie Schäden in Höhe von 500 Euro an. Von den Tätern fehlt jede Spur. Ob ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in den Finnentroper Kindergarten besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell