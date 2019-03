Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Olpe (ots)

Am Mittwochmittag zog sich eine 28-jährige Verkehrsteilnehmerin bei einem Verkehrsunfall in Dahl-Friedrichsthal leichte Verletzungen zu. Eine 53-jährige Autofahrerin beabsichtigte von einem Parkplatz einer Gaststätte aus nach links in Richtung Olpe auf die Koblenzer Straße einzufahren. Dabei übersah sie die 28-Jährige, die in der Linksabbiegespur in Fahrtrichtung Gerlingen fuhr, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die 28-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ihr nicht mehr fahrbereiter VW musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

