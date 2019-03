Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Lennestadt (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Dienstag in einen Kiosk in der Fredeburger Straße in Langenei ein. Nachdem sie den Verkaufsraum gewaltsam erreichten, entwendeten sie eine größere Menge Zigaretten sowie Bargeld und flüchteten durch den Hinterausgang. Hinweise auf den oder die Täter liegen zurzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Der Sach- und Beuteschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

