Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgänger auf Überweg leicht verletzt

Olpe (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde ein 18-jähriger Fußgänger beim Überqueren der L 512 in Höhe Eichhagen von einem Auto angefahren. Der 18-Jährige beabsichtigte, die Landstraße an einem Fußgängerüberweg bei "Grün" zu überqueren. Als er sich auf der Fahrbahn befand, übersah ein 30-jähriger Autofahrer das Rotlicht der Verkehrsampel und kollidierte mit dem 18-Jährigen. Dieser zog sich dabei glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Er wurde vorsorglich zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Am Fahrzeug entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 600 Euro.

