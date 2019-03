Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rollerfahrer mit Alkohol am Lenkrad erwischt

Attendorn (ots)

Am Mittwochabend hielt eine Streifenwagenbesatzung den 40-jährigen Fahrer eines Motorrollers in der Schmiedestraße in Attendorn an. Bei seiner Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in seiner Atemluft. Ein Alkoholvortest ergab an Ort und Stelle einen Wert von 1,74 Promille. Daher transportierten ihn die Beamten zur Wache, wo eine Blutentnahme fällig war.

