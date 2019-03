Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Räuberischer Diebstahl- Täter greift in Kasse

Finnentrop (ots)

Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am Donnerstag an der Bamenohler Straße in Finnentrop. Gegen 20.20 Uhr legte ein unbekannter Mann eine Dose Bier auf das Kassenlaufband eines Verbrauchermarktes. Als die Mitarbeiterin die Kasse öffnete versuchte der Unbekannte hineinzugreifen. Geistesgegenwärtig drückte sie die Abdeckung herunter und klemmte somit die Hand des Täters ein. Dieser sprühte der Angestellten jedoch eine unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht und entnahm 20.- Euro. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Ortsmitte Bamenohl. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Täterbeschreibung: brauner Teint, ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, schwarze Haare seitlich kurz geschnitten, gepflegter Vollbart, bekleidet mit einer dunkelblauen Steppjacke, darunter eine graue Strickjacke. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell