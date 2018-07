POL-OE: Rollersturz auf Schotterfläche

Olpe (ots) - In der Raiffeisenstraße in Dahl stürzte am Sonntag gegen 20.25 Uhr eine Rollerfahrerin mit ihrer Sozia. Sie befuhr die Straße in Richtung des Marienweges. In einem stark abschüssigen Bereich rutschte das Zweirad auf sich dort angesammeltem Schotter weg und beide stürzten bei niedriger Geschwindigkeit zu Boden. Da sie keine Schutzkleidung trugen, verletzen sie sich leicht, die Beifahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei ca. 200 Euro.

