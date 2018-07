POL-OE: Auf dem Weg zur Blutprobe eingeschlafen

Wenden (ots) - Ein 61-jähriger Autofahrer verursachte am Sonntagabend gegen 18.00 Uhr einen Verkehrsunfall. Er fuhr mit seinem PKW die Heider Straße in Richtung Heid. Auf Höhe einer Engstelle an der Kreuzung Sauerlandweg kam ihm ein anderer Verkehrsteilnehmer entgegen. Aus nicht geklärten Gründen wich der 61-Jährige nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Verkehrsschild sowie eine Laterne. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest, ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Auf dem Weg zur Blutprobe schlief der 61-Jährige zeitweise ein. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren, zudem wird er bis auf weiteres auf seinen Führerschein verzichten müssen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 5000 Euro geschätzt.

