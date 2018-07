POL-OE: Ladendieb festgenommen

Olpe (ots) - Olpe - Am Donnerstagnachmittag wurde um 15:30 Uhr bei der Überprüfung eines Ladendiebes in einem Verbrauchermarkt in der Martinstraße festgestellt, dass gegen den 51-Jährigen ein Haftbefehl bestand. Da der Mann den Geldbetrag in Höhe von 440 EUR für die Ersatzfreiheitsstrafe nicht aufbringen konnte, muss er nun 44 Tage in der JVA Attendorn absitzen.

