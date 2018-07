POL-OE: Elektrogeräte und Spendenbox gestohlen

Lennestadt (ots) - In der Zeit zwischen Samstag 18.00 Uhr und Dienstag 13.00 Uhr drangen Unbekannte in das Alevitische Kulturzentrum in Maumke ein. Dort entwendeten sie einen Fernseher, einen Beamer und eine Spendenbox und trugen die Gegenstände, vermutlich durch eine Hintertür aus dem Objekt. Hinweise auf Täter liegen zurzeit nicht vor. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1500 Euro.

