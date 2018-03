POL-HH: 180301-2. Zeugenaufruf nach Straßenraub in Hamburg-Alsterdorf

Hamburg (ots) - Tatzeit: 28.02.2018, 12:15 Uhr Tatort: Hamburg-Alsterdorf, Alsterdorfer Straße

Die Polizei Hamburg bittet zu zwei bislang unbekannten Tätern, die gestern Mittag einen 82-Jährigen überfallen und dabei Bargeld erbeutet haben, um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 82-Jährige hatte in einem Geldinstitut am Winterhuder Marktplatz Bargeld abgehoben und fuhr dann mit dem Bus der Linie 109 in Richtung seiner Wohnanschrift. Auf seinem weiteren Fußweg stellten die beiden Täter sich ihm dann in den Weg und hinderten ihn am Weitergehen. Sie griffen in die Jackentaschen des 82-Jährigen und entwendeten hierbei dessen Portemonnaie mit Bargeld sowie ein Sparbuch. Hierbei kam der 82-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Er verspürte Schmerzen an der linken Körperseite, eine unmittelbare ärztliche Behandlung war allerdings nicht erforderlich. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Lattenkamp.

Die mit mehreren Funkstreifenwagen durchgeführten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme der Täter. Beide können wie folgt beschrieben werden:

-männlich -20 bis 25 Jahre -ca. 1,80 m -schlanke Figur -"südländisches" Erscheinungsbild

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten das leere Portemonnaie des Geschädigten sowie sein Sparbuch wieder aufgefunden werden.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder einer Polizeidienststelle zu melden.

