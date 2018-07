POL-OE: Angetrunken Unfall verursacht

Olpe (ots) - Olpe - Am Donnerstagabend beschädigte ein 21-Jähriger um 23:10 Uhr in der Straße Am Breithammer in Dahl beim Rangieren mit seinem Dodge einen hinter ihm stehenden BMW. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,5 o/oo. Blutprobe und Führerscheinsicherstellung folgten. Der Sachschaden beläuft sich auf 2.500 EUR.

