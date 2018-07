POL-OE: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Olpe (ots) - In der Zeit zwischen Samstag 18.30 Uhr und Sonntag 18.45 Uhr kam es in einem Wohnhaus, in der Straße An den Klippen, zu einem Einbruch. Vermutlich durch ein auf Kipp stehendes Fenster stiegen Unbekannte in das zurzeit im Umbau befindliche Objekt ein. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten der oder die Täter diverse Baumaschinen, Baumaterialien und Getränkekisten. Zudem sprühten sie einen Teil der neuen Fenster mit Markierungsfarbe ein. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Tatverdächtigen unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell