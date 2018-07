POL-OE: Polizei sucht Eigentümer sichergestellter Gegenstände

5 weitere Medieninhalte

Finnentrop (ots) - In der vergangenen Woche nahmen Polizeibeamte einen 34-Jährigen nach einem PKW Aufbruch in Altfinnentrop fest. Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls wurde er der JVA zugeführt. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen fanden die Beamten Gegenstände, die vermutlich aus Straftaten stammen. Sie konnten bisher nicht zugeordnet werden. Die Polizei hat die Beweismittel fotografiert, Hinweise zur Herkunft bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

