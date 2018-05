POL-OE: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Olpe (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 14.55 Uhr auf der Bruchstraße in Olpe. Hier beabsichtigte eine Verkehrsteilnehmerin kurz vor der Einmündung zur Biggestraße nach links auf den Parkplatz abzubiegen. Die nachfolgende Fahrerin brachte ihren Audi hinter dem Fahrzeug zum Stehen. Eine 33-jährige Opel-Fahrerin schätzte die Situation falsch ein und fuhr auf. Durch den heftigen Aufprall entstand Totalschaden an den unmittelbar beteiligten Fahrzeugen, der entstandenen Schaden liegt bei ca. 13.000 Euro. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Beide PKW wurden durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

