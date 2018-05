POL-OE: Unbekannter beschädigt PKW

Drolshagen (ots) - Am Mittwoch gegen 22.25 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter auf einem Parkplatz in der Annostraße einen Mercedes. Ein Zeuge hatte den Täter beobachtet, wie er mehrfach gegen die Beifahrerseite des PKW trat und sich anschließend rauchenderweise in Richtung Hagener Straße entfernte. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 20-30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, sportliche Statur, weißes Sweatshirt mit Aufdruck. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

