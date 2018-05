POL-OE: Müll brennt in Entsorgungszentrum

Olpe (ots) - Am Freitag gegen 06.10 Uhr kam es in einem Abfallentsorgungszentrum in Neuenwald zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand das Feuer, nachdem ein Müllcontainer ausgeladen wurde. Danach entzündete sich Papier und Plastikmüll, in der Folge griffen die Flammen auf einen Reifenstapel über. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an Kräften aus dem Kreisgebiet, wie aus den Nachbarkreisen an. Die Brandbekämpfung gestaltete sich schwierig und wird noch länger andauern. Im Bereich Neuenwald kam es zu einer starken Rauchentwicklung, Schadstoffmessungen wurden durchgeführt und ergaben keine Gefährdungen für umliegende Ortschaften. Angaben über Sachschäden können zurzeit noch nicht gemacht werden. Brandermittler der Polizei übernahmen die weitere Bearbeitung.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell