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POL-NE: Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

POL-NE: Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt
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Grevenbroich-Frimmersdorf (ots)

Am Donnerstag (30.07.) gegen 14:28 Uhr befuhr ein 36-Jähriger Grevenbroicher mit seinem PKW die Straße "Auf dem Leuchtenberg" in Fahrtrichtung Frankenstraße. Eine 33-Jährige Grevenbroicherin befährt mit ihrem 50er Roller die Straße in entgegengesetzter Richtung.

Der 36-Jährige beabsichtigt in Höhe der dortigen Apotheke auf den aus seiner Fahrtrichtung linksseitig liegenden Parkplatz der Apotheke aufzufahren. Hierbei übersieht er die ihm entgegenkommende Roller-Fahrerin und kollidiert mit dieser.

Diese wird durch den Zusammenstoß über die Motorhaube des PKW auf den Asphalt geschleudert. Dabei zog sie sich erhebliche Verletzungen zu. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme bestand keine Lebensgefahr. Sie wurde durch einen Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt und musste zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Roller wurde von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt.

Die Straße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Das Verkehrskommissariat 1 übernimmt die weitere Sachbearbeitung.(Bi)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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