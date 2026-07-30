Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Donnerstag (23.07.), gegen 09:40 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Meerbuscher mit seinem Fahrrad die Further Straße stadteinwärts. Nach ersten Erkenntnissen befand sich parallel versetzt zu ihm ein graues Fahrzeug, welches beabsichtigte abzubiegen. Der Meerbuscher soll daraufhin eine Notbremsung durchgeführt haben und habe sich dabei leicht verletzt. Die unbekannte Person im grauen Pkw setze seine Fahrt fort.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie die unbekannte Person.

Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Außerdem erinnert die Polizei an die Pflicht aller Unfallbeteiligten, sich vor Ort um die Aufklärung zu kümmern. Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort - Fahrerflucht genannt - ist kein Kavaliersdelikt. Außerdem kann man auch an einem Unfall beteiligt sein, wenn es zu keinem Kontakt kommt, aber andere Verkehrsteilnehmer aufgrund des eigenen Fahrverhaltens verletzen. (-14012)

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