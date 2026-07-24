Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Kabel von Ladesäule entwendet
Neuss (ots)
Am Donnerstag (23.07.) entwendeten Unbekannte, gegen 22:55 Uhr, Elektrokabel von einem Parkplatz eines Supermarktes an der Bahnhofstraße in Holzheim.
Nach ersten Erkenntnissen wurden diese Kabel von vier Ladesäulen abgetrennt.
Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.
Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden. (-14012)
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