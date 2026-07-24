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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 75-Jähriger auf Rastplatz beraubt

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag, 23. Juli, wurde ein 75-Jähriger gegen 10:45 Uhr auf der Raststätte Vierwinden bei Grevenbroich überfallen und bestohlen.

Der Mann hatte mit einem Lastwagen auf dem Rastplatz gehalten und wollte gerade ins Fahrzeug einsteigen, als er von hinten von einer bislang unbekannten Person weggeschubst wurde. Der Verdächtige entwendete eine Geldbörse aus dem Fahrzeug des 75-Jährigen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, anschließend stieg der Tatverdächtige in einen von einer Frau gefahrenen grauen Mercedes, der über die Autobahn in Richtung Heinsberg floh.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Gesuchte soll ein Mann mit kurzen, braunen Haaren sein, zur Tatzeit trug er ein weißes, bedrucktes Hemd und blaue Jeans-Hosen. Das Fluchtauto wurde gefahren von einer Frau mit hellem Oberteil und einem langen, dunklen Rock, die ihr Haar zusammengebunden trug. Außerdem sollen sich im Fahrzeug mehrere Kinder befunden haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. (-14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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