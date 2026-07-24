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POL-NE: Brandstiftung auf Korschenbroicher Feldern? Polizei sucht Zeugen

POL-NE: Brandstiftung auf Korschenbroicher Feldern? Polizei sucht Zeugen
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Korschenbroich (ots)

In der Nacht zu Freitag, 24. Juli, ist es auf den Feldern nahe des Korschenbroicher Ortsteils Kleinenbroich zu mehreren Flurbränden gekommen. Kurz nach 1 Uhr wurden sowohl aus dem Bereich der Glehner wie auch der Konrad-Adenauer-Straße brennende Stoppelfelder und Heuballen gemeldet. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, bevor sich der Brand weiter ausbreitete.

Die Brandursache ist noch unklar, das Kriminalkommissariat 11 ermittelt.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

In den vergangenen Tagen war es im Umkreis bereits zu ähnlichen Feuern gekommen.

Auch hier ermittelt die Polizei. Zeugenhinweise werden unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Zudem erinnert die Polizei an die aktuell hohe Brandgefahr: Durch die lange anhaltende Trockenheit besteht das Risiko, dass sich Vegetation schnell entzünden kann. Auf Feldern sowie in Wäldern oder Grünanlagen ist daher besondere Vorsicht geboten - schon die Glut einer Zigarette kann ein großflächiges Feuer auslösen. In Wäldern ist das Rauchen daher von März bis Oktober grundsätzlich untersagt. (-14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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