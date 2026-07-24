Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brandstiftung auf Korschenbroicher Feldern? Polizei sucht Zeugen

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Korschenbroich (ots)

In der Nacht zu Freitag, 24. Juli, ist es auf den Feldern nahe des Korschenbroicher Ortsteils Kleinenbroich zu mehreren Flurbränden gekommen. Kurz nach 1 Uhr wurden sowohl aus dem Bereich der Glehner wie auch der Konrad-Adenauer-Straße brennende Stoppelfelder und Heuballen gemeldet. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, bevor sich der Brand weiter ausbreitete.

Die Brandursache ist noch unklar, das Kriminalkommissariat 11 ermittelt.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

In den vergangenen Tagen war es im Umkreis bereits zu ähnlichen Feuern gekommen.

Auch hier ermittelt die Polizei. Zeugenhinweise werden unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Zudem erinnert die Polizei an die aktuell hohe Brandgefahr: Durch die lange anhaltende Trockenheit besteht das Risiko, dass sich Vegetation schnell entzünden kann. Auf Feldern sowie in Wäldern oder Grünanlagen ist daher besondere Vorsicht geboten - schon die Glut einer Zigarette kann ein großflächiges Feuer auslösen. In Wäldern ist das Rauchen daher von März bis Oktober grundsätzlich untersagt. (-14015)

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