Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Rollerdieb festgenommen

Grevenbroich (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag (11.07.) im Bereich des Elsener Friedhofs einen mutmaßlichen Rollerdieb festgenommen.

Dieser und eine weitere Person waren den Beamten gegen 03:00 Uhr aufgefallen, als sie im Bereich der Straße Elsener Haus einen Roller schoben und bei Erblicken der Polizei auf den angrenzenden Friedhof flüchteten.

Nach kurzer Nacheile konnte ein 21-jähriger Mann, ohne festen Wohnsitz, angetroffen und festgenommen werden.

Offenbar hatten er und sein Begleiter versucht, mehrere Roller zu entwenden. Entsprechende Aufbruchspuren konnten an dem geschobenen, als auch an dort abgestellten Rollern aufgefunden werden.

Während die Beamten den Sachverhalt vor Ort aufnahmen, wurden sie zusätzlich auf einen 18-jährigen Grevenbroicher aufmerksam.

Inwiefern es sich bei dem 18-Jährigen um die zweite Person handelte ist nun Gegenstand der Ermittlungen beim Kriminalkommissariat 24.

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