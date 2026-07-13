Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche der vergangenen Woche

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Rhein-Kreis Neuss (ots)

In der vergangenen Woche ist es zu vier Einbrüchen im Rhein-Kreis Neuss gekommen, wovon einer im Versuchsstadium stecken blieb.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei kam es in Jüchen zu einem Einbruchsversuch. In Meerbusch ereigneten sich zwei Einbrüche und in Dormagen und Neuss jeweils einer.

In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät gerade bei sommerlichen Temperaturen zur Vorsicht: Auch, wenn es heiß ist, sollten Türen und Fenster nicht offenbleiben, wenn Sie nicht im Haus sind. Solche Einstiegsmöglichkeiten werden von Verbrechern ausgenutzt, um sich unerlaubt Zutritt zu verschaffen. Halten Sie die Augen offen und verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei unter 110. (-14012)

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