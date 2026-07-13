PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche der vergangenen Woche

POL-NE: Einbrüche der vergangenen Woche
  • Bild-Infos
  • Download

Rhein-Kreis Neuss (ots)

In der vergangenen Woche ist es zu vier Einbrüchen im Rhein-Kreis Neuss gekommen, wovon einer im Versuchsstadium stecken blieb.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei kam es in Jüchen zu einem Einbruchsversuch. In Meerbusch ereigneten sich zwei Einbrüche und in Dormagen und Neuss jeweils einer.

In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät gerade bei sommerlichen Temperaturen zur Vorsicht: Auch, wenn es heiß ist, sollten Türen und Fenster nicht offenbleiben, wenn Sie nicht im Haus sind. Solche Einstiegsmöglichkeiten werden von Verbrechern ausgenutzt, um sich unerlaubt Zutritt zu verschaffen. Halten Sie die Augen offen und verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei unter 110. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 08:53

    POL-NE: Sicher in den Urlaub und vorher zur Blutspende

    Rhein-Kreis Neuss (ots) - Am Donnerstag (23.07) findet der 24. Neusser Blutspendemarathon im Zeughaus von 10 bis 19 Uhr statt. Parallel dazu bietet die Polizei des Rhein-Kreis Neuss Infos für den sicheren Start in die Sommerferien an. Die Beraterinnen und Berater der Kriminal- sowie Verkehrsunfallprävention geben zwischen 10 und 14 Uhr Tipps und Tricks an die Hand, wie man die Ferienzeit sicher verbringen kann. Im Fokus ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 07:13

    POL-NE: Sondereinsatz der Polizei in Allerheiligen - Mehrere E-Scooter sichergestellt

    Neuss (ots) - Im Bereich der Bustrasse Am Alten Bach in Allerheiligen treffen sich laut Bürgerbeschwerden an den Wochenenden regelmäßig vorwiegend Jugendliche. Sie sollen mit getunten E-Scooter umherfahren, lärmen und die Örtlichkeit vermüllen. Die Polizei ist für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger verantwortlich und nimmt eingegangene Beschwerden ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 12:48

    POL-NE: Fahrzeugführer und Zeugen gesucht

    Neuss (ots) - Am Donnerstag (09.07.), gegen 15:40 Uhr, fuhr ein 11-jähriger Junge mit seinem Rad den Gagelweg in Neuss. Ein unbekannter Fahrzeugführer, welcher mit seinem weißen Pkw vor dem Jungen fuhr, beabsichtigte, dort rückwärts einzuparken. Nach ersten Ermittlungen fuhr der unbekannte Pkw-Fahrer beim Einparken gegen das Vorderrad des Jungen. Dieser fiel vom Fahrrad und verletzte sich leicht. Der Fahrzeugführer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren