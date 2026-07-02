Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrer wird bei Alleinunfall im Kurvenbereich Rommerskirchen

Eckum leichtverletzt - Fahrzeug Totalschaden

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Rommerskirchen / Eckum (ots)

Am Mittwoch (01.07), gegen 23:01 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei über die Kreisleitstelle der Feuerwehr Neuss Kenntnis von einem Verkehrsunfall mit Personenschaden im Kurvenbereich auf der Bahnstraße zum Übergang zur Bundesstraße 477 in Rommerskirchen am Bahnhof.

Ein 20-Jähriger Bergheimer befuhr mit seinem hochmotorisierten Audi die B477 aus Richtung Rommerskirchen-Eckum kommend in Richtung Rommerskirchen. Beim Einfahren in den zuvor genannten Kurvenbereich verlor der Fahranfänger aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam auf die Gegenfahrbahn nach links ab und kollidierte mit der Leitplanke des Kurvenbereiches. Anschließend prallte der PKW von der Leitplanke ab und kollidierte dann mit der gegenüberliegenden Leitplanke des Kurvenbereiches. Bei der Kollision wurden die Airbags des Fahrzeuges ausgelöst. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt und musste zur vorsorglichen Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden.

Die Unfallörtlichkeit war zum Unfallzeitpunkt nicht stark frequentiert, so dass es zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam.

Der auf den Bergheimer frisch zugelassene PKW wurde erheblich an beiden Seiten beschädigt, war letztendlich nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Die Unfallörtlichkeit musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme kurzfristig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die durch ein Verkehrszeichen zulässige Höchstgeschwindigkeit an der Unfallörtlichkeit beträgt in beide Fahrtrichtungen 30 km/h.

Das Verkehrskommissariat nahm die Ermittlungen auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 02131 - 3000 zu melden. (Bi.)

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