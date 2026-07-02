Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Erdbeerhäuschen vollständig abgebrannt

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Meerbusch, Langst-Kierst (ots)

Am Mittwoch (01.07), gegen 23:04 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei über die Kreisleitstelle der Feuerwehr Neuss Kenntnis von einem Brand eines Erdbeerverkaufsstandes auf dem Kullenberg in Langst-Kierst, Meerbusch.

Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten befand sich das aus Holz bestehende Erdbeerverkaufshaus bereits in Vollbrand. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Glücklicherweise war ein angrenzendes Feld bereits abgeerntet, so dass der Brand sich nicht ausbreiten konnte.

Durch den Brand wurde das Erdbeerhäuschen vollständig zerstört. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Ursache des Brandes konnte bisher nicht abschließend geklärt werden. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 02131 - 3000 oder per Mail an poststelle.neuss@polizei.nrw.de zu melden. (Bi.)

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