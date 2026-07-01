Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei findet mutmaßlichen Unfallflüchtigen

Grevenbroich (ots)

Nachdem die Polizei in der Nacht zu Dienstag (30.06.) gegen 01:45 Uhr auf der Kirchstraße eine Verkehrsunfallflucht aufgenommen hatte, trafen die Beamten wenig später auf den mutmaßlichen Unfallverursacher und nahmen diesen zunächst mit zu einer Polizeiwache.

Was war passiert?

Zeugen hörten in der Nacht einen Knall auf der Kirchstraße und sahen im Anschluss, wie sich eine Person mit einem Kleinkraftrad von einer möglichen Unfallstelle entfernte. Die hinzugerufene Polizei konnte daraufhin zwei Fahrzeuge feststellen, die offenbar durch einen frischen Unfallhergang beschädigt wurden. Fahrzeugteile sowohl vom flüchtigen Fahrzeug, als auch von den geparkten Fahrzeugen befanden sich auf der Fahrbahn.

Nach Unfallaufnahme mit eingehender Spurensicherung und Sicherstellung der aufgefundenen Teile befuhren die Beamten gegen 02:20 Uhr die Straße Ostwall. Vor ihnen befand sich ein Fahrer auf einem Kleinkraftrad, der offenbar sein Fahrzeug nicht sicher führen konnte, da er mehrfach in den Gegenverkehr zu geraten schien. An einer Ampel musste der Verkehrsteilnehmer dann halten und schwankte beim Abstellen seines Zweirades. Zusätzlich wies dieses einige Beschädigungen auf. Im Rahmen der dann erfolgten Kontrolle erhielten die Beamten den Verdacht, dass der Fahrer, ein 41-jähriger Grevenbroicher, offenbar alkoholisiert war. Die Schäden an seinem Fahrzeug passten auf dem ersten Blick mit den Beschädigungen an den Fahrzeugen der zuvor aufgenommenen Unfallflucht zusammen.

Dem Mann wurde zur Feststellung seines Blutalkoholgehalts auf einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen.

Sein Fahrzeug wurde sichergestellt, um einen möglichen Zusammenhang zu dem Unfall nachweisen oder ausschließen zu können.

Der Führerschein wurde einbehalten.

Das Verkehrskommissariat in Grevenbroich hat die Ermittlungen übernommen und prüft jetzt, inwiefern der Angetroffene als Tatverdächtiger der Verkehrsunfallflucht in Frage kommt. (-14011)

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