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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Außenspiegel gestreift

Neuss (ots)

Am Donnerstag (25.06.), gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 74-jähriger Neusser die Ueckerather Straße in Richtung Neuenberger Straße. Zwischen der Hans-Peter-Keller Straße und der Straße "An der alten Ziegelei" kam dem Neusser ein Pkw entgegen. Während der Vorbeifahrt streifte der Neusser mit seinem Pkw einen linken Seitenspiegel eines dunkelfarbigen Fahrzeuges, welches am rechten Fahrbahnrand geparkt war.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Besitzer oder die Besitzerin des beschädigten Pkws werden geben sich unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Egal ob mit dem Auto oder dem Fahrrad: Die "Fahrerflucht", genauer das "unerlaubte Entfernen vom Unfallort", ist kein Kavaliersdelikt. Wer an einem Unfall beteiligt ist, ist verpflichtet, den übrigen Personen seine Kontaktdaten auszuhändigen. Am besten sollte die Polizei verständigt werden, damit alle Beteiligten auf der sicheren Seite sind. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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