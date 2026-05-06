Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH

RKiSH: Richtfest für neue Rettungswache Nordoe: Klinikum Itzehoe und RKiSH stärken die Notfallversorgung der Region Rohbau steht nach weniger als fünf Monaten Bauzeit | Einzug für Dezember 2026 geplant

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Münsterdorf (ots)

Mit einem traditionellen Richtfest hat das Klinikum Itzehoe am Dienstag, 5. Mai 2026, einen wichtigen Meilenstein beim Bau der neuen Rettungswache Nordoe begangen. Gemeinsam mit der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH und dem beauftragten Bauunternehmen Kähler Hochbau wurde der abgeschlossene Rohbau gefeiert - ein Zeichen für den planmäßigen Fortschritt eines Projekts, das die Notfallversorgung im Kreisgebiet Steinburg nachhaltig verbessern wird.

Vom Spatenstich zum Richtfest in knapp fünf Monaten

Der Startschuss für den Neubau fiel am 15. Dezember 2025. Seitdem hat die Baustelle am nahegelegenen Katastrophenschutzzentrum, Elmshorner Straße 48a, in Münsterdorf rasch Gestalt angenommen: Am 30. April 2026 wurde die Bodenplatte gegossen, einhergehend begannen die Arbeiten an den Wänden. Bereits eine Woche später konnte das Richtfest begangen werden - ein Tempo, das Projektleitung und ausführendes Unternehmen gleichermaßen als bemerkenswert bezeichnen.

"Die neue Rettungswache in Nordoe ist zukünftig zentraler Baustein der Notfallversorgung - sie sorgt dafür, dass Hilfe schnell dort ankommt, wo sie gebraucht wird", betonte Krankenhausdirektorin Hannah Maria Werner bei der Richtfeier. "Mit diesem Neubau stärken wir gemeinsam mit der RKiSH die Gesundheitsversorgung in unserer Region nachhaltig."

Starkes Partnerprojekt für die regionale Sicherheitsinfrastruktur

Die neue Rettungswache wird vom Klinikum Itzehoe errichtet. Sie entsteht als Gemeinschaftsprojekt des Klinikums Itzehoe als Bauträger und der RKiSH, dem Durchführer der Notfallrettung und des Krankentransportes in den Kreisen Dithmarschen, Pinneberg, Rendsburg-Eckernförde, Segeberg und Steinburg. Die Kooperation verbindet die medizinische Expertise und die Infrastruktur des Klinikums mit der operativen Erfahrung der RKiSH im Bereich des Rettungsdienstes.

Sönke Lase, Geschäftsführer der RKiSH, hob in seiner Ansprache beim Richtfest die strategische Bedeutung des Standorts Nordoe für eine lückenlose Versorgungsabdeckung im Einzugsgebiet hervor.

"Mit der neuen Wache gehen wir einen entscheidenden Schritt weiter: Nordoe wird nicht nur ein moderner Standort für den klassischen Rettungsdienst, sondern auch ein zentraler Standort für den Intensivtransportwagen (ITW) und das Akut-Einsatzfahrzeug (AEF). Damit stärken wir gezielt die hochqualifizierte Notfall- und Intensivversorgung in der Region.", so Sönke Lase. "Die neue Rettungswache Nordoe steht damit sinnbildlich für das, was uns als RKiSH ausmacht: Weiterentwicklung, Verantwortung und Zusammenarbeit. Sie ist ein klares Bekenntnis zu einer starken Notfallversorgung in der Region - heute und in Zukunft."

Zeitplan: Fertigstellung im Herbst, Einzug zum Jahresende

Nach dem erfolgreichen Richtfest setzt Hauptauftragnehmer Kähler Hochbau die Arbeiten am Innenausbau des Gebäudes fort. Die bauliche Fertigstellung ist nach aktuellem Planungsstand für den 31. Oktober 2026 vorgesehen. Im Anschluss übernimmt die RKiSH den Endausbau und die fachtechnische Einrichtung der Wache. Der operative Einzug und die Aufnahme des Rettungswachenbetriebes sind für Dezember 2026 geplant.

Projektdaten auf einen Blick

Baustart: 15. Dezember 2025 Bodenplatte gegossen: 30. April 2026 Richtfest: 5. Mai 2026 Geplante bauliche Fertigstellung: 31. Oktober 2026 Geplanter Einzug / Betriebsaufnahme: Dezember 2026 Hauptauftragnehmer: Kähler Hochbau Standort: Katastrophenschutzzentrum, Elmshorner Str. 48a, 25587 Münsterdorf Projektpartner: Klinikum Itzehoe & RKiSH

Über das Klinikum Itzehoe

Das Klinikum Itzehoe ist eines der größten Krankenhäuser in Schleswig-Holstein. Als Zweckverband des Kreises Steinburg und der Stadt Itzehoe sowie akademisches Lehrkrankenhaus der Universitäten Kiel, Lübeck und Hamburg verbindet es höchste medizinische Kompetenz mit dem Ausbildungsauftrag für den Nachwuchs. Rund 3.000 Beschäftigte sorgen mit 689 Krankenhausbetten jährlich für die Versorgung von über 35.000 stationären PatientInnen. Weitere Infos unter: www.klinikum-itzehoe.de

Über die RKiSH

Mit insgesamt 45 Rettungswachen in den Kreisen Dithmarschen, Pinneberg, Rendsburg-Eckernförde, Segeberg und Steinburg organisiert die Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH die einheitliche Durchführung der Notfallrettung und der qualifizierten Krankenbeförderung. Die Standorte ermöglichen durch die bedarfsgerechte Vorhaltung von qualifiziertem Personal und modernem Material, dass in der Regel bei einem Notfallereignis innerhalb von 12 Minuten ein Rettungsmittel vor Ort sein kann. Weitere Infos unter: www.rkish.de

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