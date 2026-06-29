Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Spritdiebe festgenommen

Neuss (ots)

Weil in der Nacht von Freitag (26.06.) auf Samstag (27.06.) ein aufmerksamer Zeuge sich bei der Polizei meldete, konnte diese zwei Männer festnehmen, die offenbar Kraftstoff aus einem LKW entwendeten.

Gegen 01:30 Uhr hatte der Zeuge merkwürdige Geräusche auf dem Kreitzweg gehört, zwei Männer an einem Lkw beobachtet und die Polizei verständigt. Bei deren Eintreffen konnten die Einsatzkräfte zwei 37-Jährigen antreffen. Zusätzlich fanden die Beamten Gegenstände und Utensilien, die es offenbar ermöglichten, Kraftstoff aus dem Tank von Lkw abzuzapfen und in einen anderen einzuleiten.

Die Gegenstände wurden sichergestellt, die Männer festgenommen und zu einer Polizeiwache gebracht.

Von hier wurden sie nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und Prüfung von Haftgründen nach Zahlung einer Sicherheitsleitung wieder entlassen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die weitere Bearbeitung übernommen.

Auch Sie machen verdächtige Beobachtungen oder beobachten Straftat? Dann scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu verständigen und Ihre Feststellungen zu schildern. Unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de oder der Telefonnummer 02131 3000 ist die Polizei rund um die Uhr erreichbar. Sollte es sich um einen konkreten Notfall handeln, dann wählen Sie die Notrufnummer 110.

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