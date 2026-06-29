Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach vermeintlichem Raub Geldbörse wiedergefunden

Meerbusch (ots)

Nach ersten Erkenntnissen wurde ein 21-jähriger Meerbuscher in der Nacht von Freitag (26.06) auf Samstag (27.06.) gegen 01:00 Uhr Opfer eines Raubes.

Er Meerbuscher war zu Fuß auf der Berliner Straße unterwegs, als er plötzlich von zwei unbekannten Personen angesprochen, zunächst geschubst und dann geschlagen worden sei. Im Verlaufe stürzte der junge Mann zu Boden und verlor offenbar seine Geldbörse aus der Hose.

Diese konnte wenig später samt Inhalt unweit des Tatortes wieder aufgefunden werden.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können.

Diese werden beide beschrieben als männlich, etwa 180 Zentimeter groß, 20 bis 25 Jahre alt, dunkle Haare, bekleidet mit kurzer heller Hose und dunklem T-Shirt.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. (-14011)

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