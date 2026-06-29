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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrerin gestürzt: Polizei sucht Beteiligten

Meerbusch (ots)

Bereits am Mittwoch, 10. Juni, wurde eine 63-Jährige Radfahrerin bei einem Unfall verletzt.

In diesem Zusammenhang sucht das Verkehrskommissariat 1 der Polizei nach einem weiteren Beteiligten.

Gegen 10:50 Uhr war die Meerbuscherin mit dem Fahrrad auf der Kierster Straße unterwegs. Ihr entgegen fuhr ein bislang unbekannter Mann, der nach bisherigem Kenntnisstand offenbar abgelenkt auf die Fahrbahnseite der 63-Jährigen geriet. Diese musste ausweichen, verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte in ein angrenzendes Feld, wobei sie sich schwer verletzte.

Die Polizei ist zur Klärung des Unfalls auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise werden unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Beschrieben wird der Unbekannte als Mann im Alter von 70 bis 75 Jahren, er soll mit einem Hollandrad unterwegs gewesen sein. (-14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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