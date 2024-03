Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall am Theodor-Heuss-Platz - Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am Freitag (08.03.), gegen 09:45 Uhr, kam es im Bereich des Theodor-Heuss-Platzes zu einem Verkehrsunfall.

In Höhe der S-Bahn Haltestelle wartete eine 54- jährige Düsseldorferin als Fußgängerin an einer Ampel, als zwei Streifenwagen den Theodor-Heuss-Platz aus Richtung Gielenstraße kommend in Fahrtrichtung Further Straße befuhren. Die beiden Einsatzfahrzeuge befanden sich auf dem Weg zu einem Einsatz und nutzten einsatzbedingt Blaulicht und Martinshorn. In Höhe der S-Bahn Haltestelle staute sich der Verkehr aufgrund einer rotlichtzeigenden Ampel. Die wartenden Fahrzeuge fuhren an den linken und rechten Fahrbahnrand, um den Streifenwagen ein Passieren zu ermöglichen. So fuhr auch ein grauer Kleinwagen mit seiner linken Fahrzeugseite auf den angrenzenden Bürgersteig auf, wo er nach ersten Erkenntnissen leicht mit der 54- jährigen Fußgängerin zusammenstieß.

Die Frau informierte die Polizei mit etwas Zeitverzug, sodass der Unfall zwar polizeilich aufgenommen werden konnte.

Allerdings hatte der graue Pkw seine Fahrt in der Zwischenzeit in Fahrtrichtung Düsseldorf fortgesetzt.

Die Ermittlungen übernahm das Verkehrskommissariat 1.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden ebenso gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen, wie der Fahrzeugführer des grauen Kleinwagens.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell