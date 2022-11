Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw flüchtet nach Unfall mit Radfahrer - Die Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Ein 29-jähriger Kaarster befuhr am Montag gegen 14:15 Uhr mit seinem Fahrrad die Lindenstraße in Grevenbroich. Er beabsichtigte, die Hundhausenstraße zu überqueren und wurde nach ersten Erkenntnissen dabei von einem Pkw-Fahrer, welcher von der Lindenstraße in die Hundhausenstraße einbog, übersehen. Es kam offensichtlich zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw, wodurch der Kaarster stürzte und sich leicht verletzte. Der Pkw-Fahrer entfernte sich über die Hundhausenstraße, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen handeln.

Das Verkehrskommissariat in Grevenbroich hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem flüchtenden Fahrzeug oder Fahrer machen können, sich bei der Polizei unter der 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell