Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrugsfall durch Bankmitarbeiterin verhindert!

Kaarst (ots)

Am Montagmorgen (12.09) konnte Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin ein Betrugsfall verhindert werden.

Die 89-Jährige Kaarsterin wurde am selben Tag, gegen 10 Uhr, von einem Mann angerufen, welcher sich als Mitarbeiter einer Lotterie ausgab und eine Summe in vierstelliger Höhe forderte. Die Seniorin sollte die Zahlung tätigen, um ihre Schulden zu begleichen, welche sich über Jahre bei der Lotterie angesammelt hätten. Hierzu sollte sie bei ihrer Bank Geld abholen und dieses per Post an den vermeintlichen Lotterie-Mitarbeitet senden.

Bei ihrer Bank wurde die lebensältere Dame auf die Betrugsmasche hingewiesen, wodurch der Betrug scheiterte.

Das Kriminalkommissariat 22 ermittelt.

"Das kann mir nicht passieren!" ist leicht gesagt. Es kann jeden treffen, denn die Betrüger gehen geschickt vor, überrumpeln ihre Opfer oder setzen sie gezielt unter Druck - mit unterschiedlichen Maschen. Eines ist ihnen jedoch gemein: das Opfer soll gar nicht dazu kommen, nachzudenken. Generell gilt: Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt oder Sie Opfer eines Betruges geworden sind, entweder über 02131-300-0 oder über den Notruf 110. Weitere Informationen und Hinweise zu den aktuellen Maschen finden Sie im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell